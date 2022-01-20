ŞANLIURFA - 5 düzensiz göçmen ve 6 organizatör yakalandı - Haberler
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ŞANLIURFA - 5 düzensiz göçmen ve 6 organizatör yakalandı

AA / Müslüm Etgü - Haberler | Güncel

Şanlıurfa'da yurda yasa dışı yollardan girdikleri belirlenen 5 düzensiz göçmen yakalandı, gözaltına alınan 6 organizatör tutuklandı.

ŞANLIURFA (AA) - Şanlıurfa'da yurda yasa dışı yollardan girdikleri belirlenen 5 düzensiz göçmen yakalandı, gözaltına alınan 6 organizatör tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şubesi ekipleri, göçmen kaçakçılığının önlenmesine yönelik çalışma yaptı.

Bu kapsamda iki otomobilde yapılan aramada 5 düzensiz göçmen yakalandı, 6 organizatör gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen organizatörler nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.

Düzensiz göçmenler de işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.

ŞANLIURFA - 5 düzensiz göçmen ve 6 organizatör yakalandı

ŞANLIURFA - 5 düzensiz göçmen ve 6 organizatör yakalandı

ŞANLIURFA - 5 düzensiz göçmen ve 6 organizatör yakalandı

ŞANLIURFA - 5 düzensiz göçmen ve 6 organizatör yakalandı

ŞANLIURFA - 5 düzensiz göçmen ve 6 organizatör yakalandı

AA / Müslüm Etgü - Son Dakika Haberleri

Emniyet Müdürlüğü, Şanlıurfa, Göçmen, Güncel, Haber

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