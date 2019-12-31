Şanlıurfa'da 5 bin uyuşturucu hap ele geçirildi
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Şanlıurfa'da 5 bin uyuşturucu hap ele geçirildi

Şanlıurfa'nın Viranşehir ilçesinde düzenlenen operasyonda bin 5 uyuşturucu hap ele geçirildi.

31.12.2019 16:12 | Son Güncelleme: 31.12.2019 16:18
Şanlıurfa'da 5 bin uyuşturucu hap ele geçirildi

'nın ilçesinde düzenlenen operasyonda bin 5 uyuşturucu hap ele geçirildi.

İl Jandarma Komutanlığı KOM Şube Müdürlüğü ekiplerince, uyuşturucu ile mücadele kapsamında ilçe merkezindeki bir ev ve eklentilerinde dedektör köpek yardımıyla arama yapıldı. Evin bahçe duvarlarındaki boşluklara gizlenmiş şekilde bin 5 uyuşturucu hap tespit edildi.

Olayla ilgili başlatılan soruşturmanın devam ettiği belirtildi.

Kaynak: AA
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