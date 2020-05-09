Şanlıurfa'da 5 bin 600 aileye gıda yardımı

Şanlıurfa'da valilik, Sivil Toplum Kuruluşları ve hayırseverlerin işbirliğiyle 5 bin 600 yetim ve yardıma muhtaç aileye gıda yardımı yapıldı.

Şanlıurfa'da valilik, Sivil Toplum Kuruluşları ve hayırseverlerin işbirliğiyle 5 bin 600 yetim ve yardıma muhtaç aileye gıda yardımı yapıldı.

Kuveyt Ankara Büyükelçiliği ve Kuveyt Vakıflar Genel Sekreterliği, Care İnternational, Çavuş Petrol, Bıçakçı Tarım, Özak Tekstil ile Yeryüzü Doktorları Derneğinin temin ettiği toplam 5 bin 600 gıda kolisi, Şanlıurfa Valiliğinin organizasyonu ile evlere dağıtılmaya başladı. Care International, Concern ve Goal-An International Humanitarian Organisation gibi uluslar arası yardım kuruluşlarının araçlarıyla destek verdiği gıda kolisi dağıtım faaliyetlerine, İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü, Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıfları, Milli Eğitim çalışanları ve Vefa Sosyal Destek Gruplarında görevli personel de destek verdi.

Korona virüs salgını nedeniyle ekonomik durumu bozulan, yetimleri bulunan ve yardıma ihtiyaç duyan ailelerin evlerine kadar getirilen gıda kolilerini teslim alan vatandaşlar, hayırseverlere ve Şanlıurfa Valisi Abdullah Erin'e teşekkür etti.

Şanlıurfa'da yaşayan Suriyeli yetim aileleri ve kentteki ihtiyaç sahibi ailelere Vali Erin'in çağrısıyla başlayan yardım faaliyetlerinin, ilerleyen günlerde de devam edeceği belirtildi. - ŞANLIURFA

Kaynak: İHA