ŞANLIURFA - 5 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 3 kişi yaralandı
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ŞANLIURFA - 5 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 3 kişi yaralandı

23.12.2020 20:55 | Son Güncelleme: 23.12.2020 21:39

Şanlıurfa'daki zincirleme trafik kazasında 3 kişi yaralandı.

Şanlıurfa'daki zincirleme trafik kazasında 3 kişi yaralandı.

Şanlıurfa-Gaziantep kara yolunun 15'inci kilometresinde 3 minibüs, bir hafif ticari araç ile bir otomobil çarpıştı.

Kazada yaralanan 3 kişi, 112 Acil Servis ekiplerince Balıklıgöl Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kaza nedeniyle tek yönlü olarak kapanan kara yolu, araçların çekilmesinin ardından yeniden ulaşıma açıldı.

ŞANLIURFA - 5 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 3 kişi yaralandı
ŞANLIURFA - 5 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 3 kişi yaralandı
ŞANLIURFA - 5 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 3 kişi yaralandı
ŞANLIURFA - 5 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 3 kişi yaralandı

Kaynak: Anadolu Ajansı / Yasin Dikme

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