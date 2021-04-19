Şanlıurfa'da 480 kişiye sokağa çıkma cezası
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Şanlıurfa'da 480 kişiye sokağa çıkma cezası

Şanlıurfa'da 480 kişiye sokağa çıkma cezası
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Şanlıurfa Valiliği koordinesinde denetim yapan polis ekipleri sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal ettikleri tespit edilen 480 kişiye ceza kesti.

Şanlıurfa Valiliği koordinesinde denetim yapan polis ekipleri sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal ettikleri tespit edilen 480 kişiye ceza kesti.

Şanlıurfa korona virüs salgınını kontrol altında tutabilmek amacıyla uygulanmaya başlanan kısmi kapanma sürecinde izolasyon, maske ve sosyal mesafe kurallarına uymayanlara yönelik 905 ekip 2 bin 917 personelle denetim yapıldı. Polis, jandarma, zabıta ve kamu kuruluşları personelinden oluşan ekipler, 8 bin 593 iş yeri ve alan denetlenerek, 4 iş yeri hakkında kural ihlali nedeniyle idari işlem uyguladı.

Maske ve sosyal mesafe ihlali tespit edilen 99 kişi hakkında idari para cezası uygulanan denetimlerin yanı sıra, vatandaşlara telefonla ulaşarak yönlendirmede bulunan çağrı merkezi de 488 kişiye mobil sağlık hizmeti ulaştırılmasını sağladı. - ŞANLIURFA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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