Şanlıurfa'da 47 yeni kuş türü kayıt altına alındı

Tarım ve Orman Bakanlığınca yürütülen "Türkiye'nin Bozkır Ekosistemlerinin Korunması ve Sürdürülebilir Yönetimi Projesi" kapsamında 47 yeni kuş türü kayıt altına alındı.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamaya göre, Küresel Çevre Fonu'nun finanse ettiği, Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım Örgütü tarafından uygulanan ve 2017'de başlayan proje, Şanlıurfa Tek Tek Dağları Milli Parkı, Kızıl Kuyu Yaban Hayatı Geliştirme Sahası ve Karacadağ bozkırlarında yürütülüyor.

Karacadağ'da flora çalışmaları sonucunda bir tanesi endemik olmak üzere 47 takson, Kızılkuyu Yaban Hayatı Geliştirme Sahası'nda bir tanesi endemik olmak üzere 29 takson, Tek Tek Dağları Milli Parkı'nda da 11 takson yeni kayıt olarak tespit edildi. Bulgulara ek olarak genetik çeşitlilik acısından önemli olan ve daha önce bu bölgelerde kaydı olmayan buğdaygillerden ve baklagillerden de yeni kayıtlar yapıldı.

Buğdayda 4 tür kayıt altında

Tek Tek Dağları'nda buğdayın 4 türünün yeni kaydının yapılması ayrıca mercimek, nohut ve mürdümük için de yeni kayıtların olması bu alanların korunan alan olarak değerini artırdı.

Projede, Kızıl Kuyu Yaban Hayatı Geliştirme Sahası'nda 15, Tek Tek Dağları Milli Parkı'nda 11 ve Karacadağ'da 21 kuş türü kayıt altına alındı.

Projeyle etkin korunan alan yönetimi sağlanarak, bozkır biyolojik çeşitliliğinin üretim peyzajlarına entegre edilmesi de hedefleniyor.

Kaynak: AA