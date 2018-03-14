Şanlıurfa'da 43 Bin Paket Kaçak Sigara Ele Geçirildi

Şanlıurfa'da 43 Bin Paket Kaçak Sigara Ele Geçirildi

Şanlıurfa’da durdurulan yakıt tankerinde 43 bin 200 paket gümrük kaçağı sigara ele geçirildi.

Şanlıurfa'da 43 Bin Paket Kaçak Sigara Ele Geçirildi

Şanlıurfa'da durdurulan yakıt tankerinde 43 bin 200 paket gümrük kaçağı sigara ele geçirildi.

Edinilen bilgiye göre, Şanlıurfa İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Mardin'den Gaziantep istikametine giden bir yakıt tankerini durdurdu. Tankerde arama yapan ekipler, 43 bin 200 paket gümrük kaçağı sigara ele geçirdi.

Tanker şoförü gözaltına alınırken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı. - ŞANLIURFA

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