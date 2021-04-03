Şanlıurfa'da 43 bin 500 paket kaçak sigara ele geçirildi

Şanlıurfa'da 43 bin 500 paket kaçak sigara ele geçirildi Şanlıurfa-Gaziantep yolunda durdurulan bir tırın tankerinde 43 bin 500 paket gümrük kaçağı sigara ele geçirildi.