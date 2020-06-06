Şanlıurfa'da 41 kilogram esrar ele geçirildi
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Şanlıurfa'da 41 kilogram esrar ele geçirildi

Şanlıurfa'da 41 kilogram esrar ele geçirildi Şanlıurfa'da durdurulan bir araçta 41 kilogram esrar ele geçirildi, gözaltına alınan zanlı tutuklandı.

06.06.2020 20:07 | Son Güncelleme: 06.06.2020 20:11

Şanlıurfa'da 41 kilogram esrar ele geçirildi

ŞANLIURFA - Şanlıurfa'da durdurulan bir araçta 41 kilogram esrar ele geçirildi, gözaltına alınan zanlı tutuklandı.

Şanlıurfa İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Şubesi ekipleri, uyuşturucu kullanımı ve satışıyla mücadele çalışmaları kapsamında kent girişinde durumundan şüphelenilen bir aracı durdurdu. Araçtaki aramada, 4 parça halinde 41 kilogram esrar ele geçirildi. Gözaltına alınan zanlı, çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince "uyuşturucu ticareti yapma" suçundan tutuklandı.

Şanlıurfa'da 41 kilogram esrar ele geçirildi

Kaynak: İHA

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