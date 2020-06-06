Şanlıurfa'da 41 kilogram esrar ele geçirildi
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Şanlıurfa'da 41 kilogram esrar ele geçirildi

Şanlıurfa'da 41 kilogram esrar ele geçirildi, gözaltına alınan 1 zanlı tutuklandı.

Şanlıurfa'da 41 kilogram esrar ele geçirildi
06.06.2020 13:41 | Son Güncelleme: 06.06.2020 14:00

Şanlıurfa'da 41 kilogram esrar ele geçirildi, gözaltına alınan 1 zanlı tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Şubesi ekipleri, uyuşturucu madde kullanımı ve satışıyla mücadele çalışmaları kapsamında kent girişinde durumundan şüphelenilen bir aracı durdurdu.

Araçta yapılan aramada, 4 parça halinde 41 kilogram esrar ele geçirildi.

Gözaltına alınan zanlı, çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince uyuşturucu ticareti suçundan tutuklandı.

Kaynak: AA

Güncel Manşet

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