ŞANLIURFA'DA 40 DERECE SICAKLIKTA HAVUZ KUYRUĞU -2

ŞANLIURFA'da etkisi devam eden sıcaklardan bulanan vatandaşlar, su kanalları ve yüzme havuzlarına akın etti.

ŞANLIURFA'da etkisi devam eden sıcaklardan bulanan vatandaşlar, su kanalları ve yüzme havuzlarına akın etti. Havuz kapısında uzun kuyruklar oluşturan gençler, görevliler tarafından 1'er saat arayla seanslar halinde havuza alındı.

Türkiye'nin en sıcak ileri arasında yer alan Şanlıurfa'da kent merkezi ve ilçelerde bulunan Büyükşehir Belediyesine ait 17 yüzme havuzu serinlenmek isteyenlerle dolup taşıyor. Kırsalda bulunan gençler ve çocuklar tehlikeye rağmen süs havuzları, sulama kanalında yüzmeye devam ederken, kent merkezinde bulunanlar ise havuzlarda yüzerek serinlemeye çalışıyor. Hafta sonları yaşanan yoğunluk yüzünden havuza girmek isteyen gençler ve çocuklar havuz kapısında uzun kuyrukta sıra beklemek zorunda kalıyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı