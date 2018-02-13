Şanlıurfa'da 40 Bin Paket Gümrük Kaçağı Sigara Ele Geçirildi

Şanlıurfa'da uygulama noktasında durdurulan bir tırda, 40 bin 350 paket gümrük kaçağı sigara ele geçirildi.

Edinilen bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube ekipleri, Şanlıufa- Mardin karayolunda uygulama noktası oluşturdu. Uygulamada durumundan şüphelenilen bir tır sürücüsü durdurularak, dorsede arama yapıldı. Aramada, gizli bölmelerde toplam 40 bin 350 paket gümrük kaçağı sigara ele geçirildi. Olayda gözaltına alınan sürücü çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. - ŞANLIURFA