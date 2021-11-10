Son dakika... ŞANLIURFA'DA 4 KATLI OTELİN MUTFAĞINDA YANGIN

ŞANLIURFA'da 4 katlı bir otelin mutfak kısmında elektrik kontağından çıkan yangın paniğe neden oldu. Tüm mutfağı saran yangın itfaiyenin müdahalesiyle söndürüldü.

Yangın, öğleden sonra Yusuf Paşa Mahallesi'ndeki bir otelde meydana geldi. 4 katlı otelin teras katında bulunan mutfakta, iddiaya göre elektrik kontağından yangın çıktı. Yangın kısa sürede büyüyerek, tüm mutfağı sardı. Yangının çıktığını görenler, durumu itfaiye ve sağlık ekiplerine haber verdi. Otel müşterilerinin tahliye edilmesinin ardından itfaiye ekipleri yangına müdahale etti. Maddi zarara yol açan yangında, bir otel görevlisi ile bir itfaiye eri de dumandan etkilendi.