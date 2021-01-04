Şanlıurfa'da 4 günlük kısıtlamada 512 kişiye ceza
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ FOTOGALERİ YAZARLAR TÜMÜ

Şanlıurfa'da 4 günlük kısıtlamada 512 kişiye ceza

04.01.2021 16:17 | Son Güncelleme: 04.01.2021 16:21
Şanlıurfa'da 4 günlük kısıtlamada 512 kişiye ceza

ŞANLIURFA'da 4 günlük sokağa çıkma kısıtlamasına uymayan 512 kişiye 1 milyon 521 bin 850 lira ceza kesildi.

ŞANLIURFA'da 4 günlük sokağa çıkma kısıtlamasına uymayan 512 kişiye 1 milyon 521 bin 850 lira ceza kesildi.

Şanlıurfa'da, yılbaşı dolayısıyla uygulanan 4 günlük sokağa çıkma kısıtlaması sürecinde, güvenlik güçlerince denetim yapıldı. Denetimlerde, maske ve sosyal mesafe kuralları, izolasyon tedbirleri ile sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal ettiği belirlenen 512 kişiye toplam 1 milyon 521 bin 850 lira ceza kesildi. Kısıtlama süresince 3 bin 458 iş yeri denetlenirken, mobil sağlık hizmeti veren çağrı merkezi tarafından 2 bin 811 arama cevaplandırılarak, 408 vatandaşa yerinde sağlık hizmeti ulaştırıldığı bildirildi. 


Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Ali LEYLAK

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri Yazarlar
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Hulusi Akar İlham Aliyev Devlet Bahçeli Pınar Gültekin Mevlüt Çavuşoğlu
Magazin Cem Yılmaz Çağla Şıkel Bülent Ersoy Acun Ilıcalı
Spor Ryan Babel Mesut Bakkal Sergen Yalçın Ahmet Nur Çebi Sofiane Feghouli
Tüm Haberler Ocak Muğla Beşiktaş Kayserispor
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Şanlıurfa'da 4 günlük kısıtlamada 512 kişiye ceza - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 4.1.2021 16:22:35. #1.14#
title