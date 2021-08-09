Şanlıurfa'da 4 gün önce kaybolan 93 yaşındaki yaşlı adamın cesedi bulundu
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Şanlıurfa'da 4 gün önce kaybolan 93 yaşındaki yaşlı adamın cesedi bulundu

Şanlıurfa'da 4 gün önce kaybolan 93 yaşındaki yaşlı adamın cesedi bulundu
Anadolu Ajansı / Mehmet Fatih Aslan - Haberler | Güncel

Şanlıurfa'nın Suruç ilçesinde 4 gündür kendisinden haber alınamayan alzaymır hastası 93 yaşındaki yaşlı adamın cesedi bulundu.

Şanlıurfa'nın Suruç ilçesinde 4 gündür kendisinden haber alınamayan alzaymır hastası 93 yaşındaki yaşlı adamın cesedi bulundu.

Alınan bilgiye göre, Kırsal Aybastı Mahallesi'nde yerde hareketsiz yatan bir kişiyi gören vatandaşlar, durumu jandarma ve sağlık ekiplerine bildirdi.

Olay yerine gelen sağlık ekipleri, bu kişinin hayatını kaybettiğini belirledi.

Jandarma ekipleri, yaptıkları incelemede cesedin 4 günden önce kaybolan ve hakkında kayıp başvurusu yapılan alzaymır hastası Suriyeli Ahmet el Müslüm'e ait olduğunu belirledi.

Müslüm'ün cenazesi, otopsi için Şanlıurfa Adli Tıp Kurumu morguna gönderildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mehmet Fatih Aslan

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