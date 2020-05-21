Şanlıurfa'da 4 bina karantinaya alındı Şanlıurfa'nın yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında 4 bina karantinaya alındı.

Şanlıurfa'nın yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında 4 bina karantinaya alındı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, Siverek, Haliliye ve Karaköprü ilçelerinde ikamet eden bazı vatandaşların Kovid-19 test sonuçları pozitif çıktı.

Bunun üzerine İl Hıfzısıhha Kurulunca salgınla mücadele kapsamında yeni tedbirler alındı.

Siverek Yenişehir Mahallesi'nde 2 bina ile Haliliye ilçesi İpekyol Mahallesi ve Karaköprü ilçesi Batıkent Mahallesi'nde 2 binanın 14 gün karantinaya alınması kararlaştırıldı.

Öte yandan Siverek'in Haliliye ilçesindeki bir binada ise uygulanan karantinanın sona erdiği bildirildi.

Kaynak: AA