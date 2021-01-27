Şanlıurfa'da 4 bin kişiye istihdam sağlayacak Gıda İhtisas OSB'de altyapı projeleri tamamlanıyor

Şanlıurfa Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı İbrahim Halil Peltek, kentte 4 bin kişiye istihdam sağlaması planlanan Gıda İhtisas Organize Sanayi Bölgesi'ndeki (OSB) altyapı projelerinin tamamlanma aşamasına geldiğini, yerli ve yabancı yatırımcıları kente beklediklerini belirtti.

Peltek, yaptığı yazılı açıklamada, Türkiye'nin en önemli tarım üslerinden biri olan ve "GAP'ın başkenti" olarak nitelendirilen Şanlıurfa'da hükümetin hibe ve destek programları kapsamında devasa bir yatırımın daha hizmete girmeye hazırlandığına dikkati çekti.

Yatırımcıya ve iş verene birçok muafiyet ve teşvik imkanı sağlayacak Gıda İhtisas OSB'nin kurucu ortaklarının Valilik, Büyükşehir Belediyesi, Ticaret Borsası ve Ticaret Odası olduğunu hatırlatan Peltek, kentin kurum ve kuruluşlarının koordineli şekilde çalışma yaptığını dile getirdi.

Sanayi bölgesindeki altyapı projelerinin tamamlanma çalışmalarının hızlandığını vurgulayan Peltek, şunları kaydetti:

"İnşallah en kısa sürede tüm altyapı projelerimizi tamamlamayarak yatırımcılarımıza tüm parselleri tahsis etmeyi, buna bağlı olarak da yerel ürünleri markalaştırmayı ve bölgedeki istihdamı artırmayı amaçlıyoruz. Yatırımcılarımıza önemli bir potansiyel ve küresel rekabet ortamında avantaj sağlayan Şanlıurfa Gıda İhtisas OSB'ye büyük bir ilgi var. Türkiye'de tarım potansiyelinin yoğun olduğu şehrimizde, katma değerli ürünleri üretmek üzere yerli ve yabancı tüm yatırımcılarımızı bekliyoruz. 2017 yılında Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından onaylanan, altyapı yapım işlerinde kazı, dolgu ve patlatma çalışmaları ile yol yapımı çalışmaları süren, toplam 235 hektarlık alanda 86 sanayi parseli bulunan Şanlıurfa Gıda İhtisas OSB'de, 4 bin kişilik istihdam ve yerel ürünlerin markalaştırılması hedefleniyor. Aralarında tahin helva, fıstık işleme ve paketleme, domates ve biber salçası, gıda paketleme gibi firmaların bulunduğu 12 firmaya yer tahsisi yapılan Şanlıurfa Gıda İhtisas OSB'de, 4000 metreküplük atık su arıtma tesisi ve toplam 9 kilometrelik imar yollarının altyapı inşaat süreci devam ediyor."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Rauf Maltaş