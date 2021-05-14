ŞANLIURFA'DA 4 BİN AİLEYE BAYRAM YEMEĞİ İKRAMI
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ŞANLIURFA'DA 4 BİN AİLEYE BAYRAM YEMEĞİ İKRAMI

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

ŞANLIURFA'da geleneksel bayram yemeği olan kuzu içi pilav, zerde tatlısı 4 bin dar gelirli kişilere ikram edildi.

ŞANLIURFA'da geleneksel bayram yemeği olan kuzu içi pilav, zerde tatlısı 4 bin dar gelirli kişilere ikram edildi.

Haliliye Belediyesi 4 bin kişilik bayram yemeğini dar gelirli ailelere dağıttı. Şanlıurfa'nın geleneksel yemeği olan kuzu içi pilav ve zerde yemeğinin her ramazan bayramında evlerde yapıldığını ve misafirlere ikram edildiğini belirten Haliliye Belediye Başkanı Mehmet Canpolat, "Geleneklerimizi yaşatabilmek ve yemeklerimizin tescillerini yapmak için çaba harcıyoruz. Kentimizde geleneksel olarak ramazan bayramlarında ikram edilmek üzere özellikle ailenin büyükleri tarafından evlerde bir gün önceden yapılan kuzu içi pilav ve zerde, bayram namazından sonra evlere gelen akraba ve misafirlere ikram edilirdi. Bu bayramda vatandaşlarımız pandemiden dolayı evlerinden çıkamadığı için bu geleneğimizi bu sene gerçekleştiremiyorlar. Vatandaşlarımızı bu geleneklerimizden mahrum bırakmamak için 4 bin kişilik kuzu içi pilav ve zerde ikramında bulunacağız" dedi.

Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü ekiplerince hazırlanan yemekler kaplara ve sefer taslarına doldurulduktan sonra ailelerin adreslerine araçlarla götürüldü. Kapılarını çaldıkları ailelere yemeklerini ikram eden görevliler, uygulamadan dolayı belediye yetkililerine teşekkür etti.

ŞANLIURFA'DA 4 BİN AİLEYE BAYRAM YEMEĞİ İKRAMI
ŞANLIURFA'DA 4 BİN AİLEYE BAYRAM YEMEĞİ İKRAMI
ŞANLIURFA'DA 4 BİN AİLEYE BAYRAM YEMEĞİ İKRAMI
ŞANLIURFA'DA 4 BİN AİLEYE BAYRAM YEMEĞİ İKRAMI

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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