Şanlıurfa'da 4 bin 203 adet gümüş sikke ele geçirildi

Şanlıurfa'da 4 bin 203 adet gümüş sikke ele geçirildi

Şanlıurfa'da Osmanlı Dönemi'ne ait olduğu değerlendirilen 4 bin 203 adet gümüş sikke ele geçirildi, 2 kişi gözaltına alındı.

27.08.2019 15:15
Şanlıurfa'da 4 bin 203 adet gümüş sikke ele geçirildi

Şanlıurfa'da Osmanlı Dönemi'ne ait olduğu değerlendirilen 4 bin 203 adet gümüş sikke ele geçirildi, 2 kişi gözaltına alındı. Edinilen bilgiye göre, Şanlıurfa Emniyet Müdürlüğüne bağlı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube ekipleri, tarihi eser kaçakçılığına yönelik operasyon düzenledi. Operasyonda Osmanlı Dönemi'ne ait olduğu değerlendirilen 4 bin 203 adet gümüş sikke ele geçirildi. Olayda 2 şahıs gözaltına alındı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

(İHA)

Kaynak: İHA
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