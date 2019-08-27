Şanlıurfa'da 4 bin 203 adet gümüş sikke ele geçirildi

27.08.2019 15:02

Şanlıurfa'da Osmanlı Dönemi'ne ait olduğu değerlendirilen 4 bin 203 adet gümüş sikke ele geçirildi, 2 kişi gözaltına alındı.



Edinilen bilgiye göre, Şanlıurfa Emniyet Müdürlüğüne bağlı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube ekipleri, tarihi eser kaçakçılığına yönelik operasyon düzenledi. Operasyonda Osmanlı Dönemi'ne ait olduğu değerlendirilen 4 bin 203 adet gümüş sikke ele geçirildi. Olayda 2 şahıs gözaltına alındı.



Olayla ilgili soruşturma sürüyor. - ŞANLIURFA

Kaynak: İHA