Şanlıurfa'da 4.1 büyüklüğünde deprem
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Şanlıurfa'da 4.1 büyüklüğünde deprem

Merkez üssü Şanlıurfa'nın Hilvan ilçesi olan 4.1 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Şanlıurfa'da 4.1 büyüklüğünde deprem
17.06.2020 12:12 | Son Güncelleme: 17.06.2020 12:40

Merkez üssü Şanlıurfa'nın Hilvan ilçesi olan 4.1 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı tarafından yapılan açıklamaya göre, merkez üssü Şanlıurfa'nın Hilvan ilçesine bağlı Tekağaç Gazibey kırsal Mahallesi olan 4.1 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Saat 11.47'de yaşanan depremde can ya da mal kaybı olup olmadığı henüz bilinmiyor. - ŞANLIURFA

Kaynak: İHA

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