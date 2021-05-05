Şanlıurfa'da 39 yılık belediye binası iş makineleriyle yıkılıyor
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Şanlıurfa'da 39 yılık belediye binası iş makineleriyle yıkılıyor

Şanlıurfa'da 39 yılık belediye binası iş makineleriyle yıkılıyor
Demirören Haber Ajansı / Ali LEYLAK - Haberler | Güncel

ŞANLIURFA'da kent trafiğini rahatlatmak için yeşil alana dönüştürülmek üzere 39 yıldır hizmet veren Büyükşehir Belediyesi hizmet binasının yıkımı iş makinesiyle yapılıyor.

ŞANLIURFA'da kent trafiğini rahatlatmak için yeşil alana dönüştürülmek üzere 39 yıldır hizmet veren Büyükşehir Belediyesi hizmet binasının yıkımı iş makinesiyle yapılıyor.

Atatürk Bulvarı'nda bulunan Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi hizmet binası kent protokolünün katılımıyla düzenlenen törenle yıkımı iş makinesiyle başladı. 1982 yılında belediye binası olarak hizmet veren 5 katlı bina yeşil alana dönüştürülmek için geçen ay içinde boşaltılarak, hizmet binası başka bir noktaya taşındı. 39 yıldır vatandaşlara hizmet veren eski binanın yıkımı için tören düzenlendi. Yıkım için düzenlenen törene; Şanlıurfa Valisi Abdullah Erin, Büyükşehir Belediye Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül, ilçe belediye başkanları ile çok sayıda kurum amiri ve vatandaşlar katıldı. Yıkım töreninde yapılan konuşmaların ardından protokol heyeti bir süre yıkımı yapan iş makinasını izledi. Yıkım sırasında törene katılanlar, hatıra olsun diye bol bol eski hizmet binası önünde fotoğraf çektirdi. 


Şanlıurfa'da 39 yılık belediye binası iş makineleriyle yıkılıyor
Şanlıurfa'da 39 yılık belediye binası iş makineleriyle yıkılıyor
Şanlıurfa'da 39 yılık belediye binası iş makineleriyle yıkılıyor
Şanlıurfa'da 39 yılık belediye binası iş makineleriyle yıkılıyor
Şanlıurfa'da 39 yılık belediye binası iş makineleriyle yıkılıyor
Şanlıurfa'da 39 yılık belediye binası iş makineleriyle yıkılıyor

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Ali LEYLAK

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