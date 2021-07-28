Şanlıurfa'da 380 fırına denetim
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Şanlıurfa'da 380 fırına denetim

Şanlıurfa'da 380 fırına denetim
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Şanlıurfa'da halk sağlığını korumaya yönelik pide fırınlarına yapılan denetimlerde son 3 ay içerisinde 380 fırın denetlenirken, kurallara uymayan iş yerlerine cezai işlem uyguladı.

Şanlıurfa'da halk sağlığını korumaya yönelik pide fırınlarına yapılan denetimlerde son 3 ay içerisinde 380 fırın denetlenirken, kurallara uymayan iş yerlerine cezai işlem uyguladı.

Şanlıurfa'nın Haliliye İlçe Belediyesine bağlı Zabıta Müdürlüğü ekipleri, ilçe genelinde gıda satışı yapılan iş yerlerine yönelik denetim faaliyetlerini bölge bölge devam ettiriyor. Motorize ekiplerce de alınan şikayetlere daha hızlı bir şekilde işlem yapan zabıtalar, pide fırınlarına yönelik de kapsamlı denetim gerçekleştiriyor. Zabıta ekipleri, son 3 ay içerisinde 380 fırında denetim gerçekleştirirken iş yeri ruhsatı, hijyen, gramaj ve baca kontrolleri ile Kovid-19 tedbirlerinin denetimi sağlıyor. Son 3 aylık denetimlerde, kurallara uymadığı tespit edilen 19 iş yerine ise zabıta ekipleri tarafından cezai işlem uyguladı.

Öte yandan zabıta ekipleri, denetim yaptığı iş yerlerinde vatandaşların Covid-19 aşısı olmaları yönünde tavsiyelerde bulunuyor.

Zabıta Müdürlüğünden yapılan açıklamada, Haliliye Belediyesi İletişim Merkezine gelen şikayetler ile bölge bölge yapılan denetimlerde, halk sağlığını korumayı hedeflediklerini kaydetti. - ŞANLIURFA

Şanlıurfa'da 380 fırına denetim
Şanlıurfa'da 380 fırına denetim
Şanlıurfa'da 380 fırına denetim
Şanlıurfa'da 380 fırına denetim

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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