Şanlıurfa'da 38 mahalle muhtarını seçti
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Şanlıurfa'da 38 mahalle muhtarını seçti

İhlas Haber Ajansı / Şinasi İnan - Haberler | Politika

Şanlıurfa'da 38 mahalle muhtarını seçti Yüksek Seçim Kurulunun (YSK), ölüm, istifa ya da farklı nedenlerle görevi bırakan veya görevleri düşen muhtarların yerine yenilerinin seçilmesi için gittiği ara seçimde Şanlıurfa'da 38 mahalle sandık başına gitti.

Şanlıurfa'da 38 mahalle muhtarını seçti

ŞANLIURFA - Yüksek Seçim Kurulunun (YSK), ölüm, istifa ya da farklı nedenlerle görevi bırakan veya görevleri düşen muhtarların yerine yenilerinin seçilmesi için gittiği ara seçimde Şanlıurfa'da 38 mahalle sandık başına gitti.

Yüksek Seçim Kurulu (YSK), ölüm, istifa ya da farklı nedenlerle görevi bırakan veya görevleri düşen muhtarların yerine yenilerinin seçilmesi için bugün ara seçime gitti. YSK'ın ara seçimi nedeniyle Şanlıurfa'da 38 mahallede muhtarlık seçimi gerçekleştirildi. Vatandaşlar, mahallelerde kurulan sandıklarda oylarını kullandı. Yoğun güvenlik önlemlerinin alındığı Akçakale'de 10, Eyyübiye'de 7, Karaköprü'de 1, Ceylanpınar'da 1, Viranşehir'de 2, Suruç'ta 1, Hilvan'da 2, Haliliye'de 6, Siverek'te 3, Birecik'te 2 ve Harran'da 3 mahalle yeni muhtarların seçti.

Şanlıurfa'da 38 mahalle muhtarını seçti
Şanlıurfa'da 38 mahalle muhtarını seçti
Şanlıurfa'da 38 mahalle muhtarını seçti
Şanlıurfa'da 38 mahalle muhtarını seçti

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Şinasi İnan

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