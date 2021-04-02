Şanlıurfa'da 38 kilo 850 gram eroin ele geçirildi
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Şanlıurfa'da 38 kilo 850 gram eroin ele geçirildi

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa
Şanlıurfa'da 38 kilo 850 gram eroin ele geçirildi

Şanlıurfa üzerinden batı illerine uyuşturucu madde sevkıyatı yapan tırda 38 kilo 850 gram eroin maddesi ele geçirdi.

Uyuşturucu kullanırken görüntülenen Kürşat Ayvatoğlu'na Bakan Soylu soruldu, sözleri yaptıklarıyla çelişti
Uyuşturucu kullanırken görüntülenen Kürşat Ayvatoğlu'na Bakan Soylu soruldu, sözleri yaptıklarıyla çelişti

Şanlıurfa üzerinden batı illerine uyuşturucu madde sevkıyatı yapan tırda 38 kilo 850 gram eroin maddesi ele geçirdi.

Edinilen bilgiye göre, Şanlıurfa İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Şanlıurfa otoyolunda Gaziantep istikametine giden bir tırı durdurdu. Narkotik dedektör köpeğinin yardımıyla tırda arama yapan ekipler, 62 paket halinde 38 kilo 850 gram eroin maddesi ele geçirdi.

Gözaltına alınan bir şahıs emniyete götürülürken olayla ilgili soruşturma başlatıldı. - ŞANLIURFA

Şanlıurfa'da 38 kilo 850 gram eroin ele geçirildi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Haber Yorumları
Yorum yapmak için giriş yapınız
Kullanıcı Adı
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Joe Biden Özgür Özel Cahit Özkan Devlet Bahçeli Muhsin Yazıcıoğlu
Magazin Esra Erol Hazal Kaya Özge Özder Aleyna Tilki
Spor Ali Koç Caner Erkin Ersun Yanal Şenol Güneş Abdullah Avcı
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Dolar Adana
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: Şanlıurfa'da 38 kilo 850 gram eroin ele geçirildi - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 2.4.2021 13:07:53. #1.15#
title