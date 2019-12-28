Şanlıurfa'da 38 kaçak cep telefonu ele geçirildi
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Şanlıurfa'da 38 kaçak cep telefonu ele geçirildi

Şanlıurfa'nın Viranşehir ilçesinde 38 kaçak cep telefonu ele geçirildi, 1 şüpheli gözaltına alındı.

28.12.2019 12:20 | Son Güncelleme: 28.12.2019 12:20
Şanlıurfa'da 38 kaçak cep telefonu ele geçirildi

'nın ilçesinde 38 kaçak cep telefonu ele geçirildi, 1 şüpheli gözaltına alındı.

Valilikten yapılan yazılı açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, ilçe merkezinde gümrük kaçağı telefon bulundurduğu tespit edilen şüpheliye yönelik operasyon düzenledi.

Operasyonda 38 kaçak cep telefonu ele geçirildi, olayın şüphelisi gözaltına alınarak hakkında adli işlem yapıldı.

Kaynak: AA
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