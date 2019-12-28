Şanlıurfa'da 38 kaçak cep telefonu ele geçirildi
Şanlıurfa'nın Viranşehir ilçesinde 38 kaçak cep telefonu ele geçirildi, 1 şüpheli gözaltına alındı.
Şanlıurfa'nın Viranşehir ilçesinde 38 kaçak cep telefonu ele geçirildi, 1 şüpheli gözaltına alındı.
Valilikten yapılan yazılı açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, ilçe merkezinde gümrük kaçağı telefon bulundurduğu tespit edilen şüpheliye yönelik operasyon düzenledi.
Operasyonda 38 kaçak cep telefonu ele geçirildi, olayın şüphelisi gözaltına alınarak hakkında adli işlem yapıldı.