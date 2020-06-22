Şanlıurfa'da 37 bina karantinaya alındı ŞANLIURFA'da koronavirüs vakası görülen 37 bina karantinaya alındı.

ŞANLIURFA'da koronavirüs vakası görülen 37 bina karantinaya alındı.

Kent merkezi ve ilçelerde yaşayan bazı vatandaşların Kovid-19 test sonuçları pozitif çıktı. Bunun üzerine İl Hıfzıssıhha Kurulu, Karaköprü ilçesinde 8, Haliliye ilçesinde 15, Eyyübiye ilçesinde 7, Siverek ilçesinde 2, Suruç ilçesinde 3 ve Viranşehir ilçesinde 2 binanın 14 gün süreyle karantinaya alınmasını kararlaştırdı. Kararın ardından polis ve jandarma ekipleri binaların çevresinde güvenlik önlemi alarak giriş ve çıkışları yasakladı.Öte yandan kent merkezi ve ilçelerde 1 mahalle ve 13 binada uygulanan karantinaya sona verildi.

Kaynak: DHA