Şanlıurfa'da 333 adet tarihi eser ele geçirildi

Şanlıurfa'da 333 adet tarihi eser ele geçirildi

Şanlıurfa'da jandarma tarafından gerçekleştirilen operasyonda, Roma ve Bizans dönemine ait 333 adet tarihi eser ele geçirildi, gözaltına alınan 8 kişiden 3'ü tutuklandı.

08.11.2019 18:25 | Son Güncelleme: 08.11.2019 18:25
Şanlıurfa'da 333 adet tarihi eser ele geçirildi

'da tarafından gerçekleştirilen operasyonda, ve Bizans dönemine ait 333 adet tarihi eser ele geçirildi, gözaltına alınan 8 kişiden 3'ü tutuklandı.

Şanlıurfa İl Jandarma Komutanlığına bağlı Kaçakçılıkla mücadele kapsamında, 03-05 Kasım tarihleri arasında 3 ayrı operasyon düzenlendi. Operasyon kapsamında Roma ve Bizans dönemine ait 333 adet tarihi sikke ile 2 adet ruhsatsız tabanca ve 109 adet yurda kaçak yollarla konulmuş kaçak cep telefonu ele geçirildi. Olayda gözaltına 8 kişiden 3'ü sevk edildikleri mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. Diğer 5 şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

(İHA)

Kaynak: İHA
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