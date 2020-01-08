Şanlıurfa'da 31 bin litre kaçak akaryakıt ele geçirildi
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Şanlıurfa'da 31 bin litre kaçak akaryakıt ele geçirildi

Şanlıurfa'nın Birecik ilçesinde 31 bin litre kaçak akaryakıt ele geçirildi.

08.01.2020 18:22 | Son Güncelleme: 08.01.2020 18:27
Şanlıurfa'da 31 bin litre kaçak akaryakıt ele geçirildi

'nın ilçesinde 31 bin litre kaçak akaryakıt ele geçirildi.


Edinilen bilgiye göre, Şanlıurfa İl Jandarma Komutanlığına bağlı Kaçakçılık ve Organize Suçlar Şube Müdürlüğü ekipleri, Birecik ilçesindeki bir tankerin içerisinde kaçak akaryakıt olduğu bilgisine ulaştı. Operasyon düzenleyen ekipler, tankerin içerisinde 31 bin litre kaçak akaryakıt ele geçirdi. Sürücü gözaltına alınırken olayla ilgili soruşturma başlatıldı. - ŞANLIURFA

Kaynak: İHA
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