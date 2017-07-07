Şanlıurfa'da 30 Ton Sahte Deterjan ve Şampuan Ele Geçirildi

Şanlıurfa'da polisin bir depoya yaptığı baskında yaklaşık 30 ton sahte deterjan ele geçirildi.



Edinilen bilgiye göre Şanlıurfa İl Emniyet Müdürlüğü Güvenlik Şube Müdürlüğü ekipleri, Eyyübiye ilçesindeki bir depoya baskın yaptı. Baskında piyasada yoğun olarak satılan markalara ait yaklaşık 30 ton sahte deterjan ve şampuan ele geçirildi.



Depo sahibi gözaltına alınırken olayla ilgili soruşturma başlatıldı. - ŞANLIURFA