Şanlıurfa'da 30 şoför alımı için kuralar çekildi
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Şanlıurfa'da 30 şoför alımı için kuralar çekildi

Şanlıurfa'da 30 şoför alımı için kuralar çekildi
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yaşam

Şanlıurfa'da BELSAN Genel Müdürlüğü bünyesinde hizmet veren toplu ulaşım hizmetlerimizde istihdam edilmek üzere 30 şoför alımı için noter huzurunda canlı yayında kura çekimi gerçekleşti.

Şanlıurfa'da BELSAN Genel Müdürlüğü bünyesinde hizmet veren toplu ulaşım hizmetlerimizde istihdam edilmek üzere 30 şoför alımı için noter huzurunda canlı yayında kura çekimi gerçekleşti.

Şanlıurfa'da yayın hayatını sürdüren 3 televizyon ve Büyükşehir Belediyesi resmi sosyal medya hesaplarından canlı olarak yayınlanan kura çekiminde, iş başvurusunda bulunan şoförlerle birlikte kameralar karşısına geçen Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül başvuru süreci, başvuru sayısı ve kuraya katılmaya hak kazananlarla ilgili bilgiler aktardı.

İşe alınacak 30 şoför, noter huzurunda kurayla belirlendi

BELSAN bünyesinde Şanlıurfa'da toplu taşıma araçlarında şoför olarak çalışmak isteyen şoför adaylarının kendi kuralarını kendilerinin çekmesini isteyen ve bu kurayı canlı yayınla paylaşan Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi ihalelerde olduğu gibi işçi alımını da canlı yayınlayarak şeffaflık örneği sergiledi. 60 kişinin isimlerinin bulunduğu kağıtları elleriyle kutucuklara yerleştirerek kürenin içine atan ardından yine elleriyle kürede bulunan kura toplarını karıştıran şoför adayları kendi kaderlerini kendileri belirledi. Kuradan çıkan ilk 30 kişi Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi BELSAN Genel Müdürlüğü bünyesinde şehir içi toplu ulaşım araçlarında şoför olarak çalışmaya hak kazandı.

Kura çekiminde ismi çıkan şoförlere hayırlı uğurlu olmasını dileyen Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül, şoförlere araçlarına binen vatandaşlara karşı son derece dikkatli davranmaları, saygı ve sevgide kusur etmemeleri gerektiğini hatırlattı. Kuraya katılan ancak ilk 30 kişinin içinde yer alamayan başvuru sahiplerine de bir sonraki alım için şanslarını denemeye devam etmelerini söyledi. - ŞANLIURFA

Şanlıurfa'da 30 şoför alımı için kuralar çekildi
Şanlıurfa'da 30 şoför alımı için kuralar çekildi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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