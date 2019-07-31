Şanlıurfa'da 30 kilogram esrar ele geçirildi

Şanlıurfa'nın Birecik ilçesinde 30 kilogram esrar ele geçirildi.

Alınan bilgiye göre, jandarma ekipleri, Birecik-Şanlıurfa kara yolunda "dur" ihtarına uymayan bir aracı takibe aldı.

Ekiplerce kara yolunun 15. kilometresinde terk edilmiş halde bulunan araç içerisinde yapılan aramada 30 kilogram kubar esrar ele geçirildi.

Aracı bırakıp kaçtığı belirlenen M.D, jandarma ekipleri tarafından Suruç ilçesindeki adresine düzenlenen operasyonla yakalandı.

Kaynak: AA