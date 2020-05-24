Şanlıurfa'da 30 bin paket kaçak sigara ele geçirildi
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Şanlıurfa'da 30 bin paket kaçak sigara ele geçirildi

Şanlıurfa'nın Harran ilçesinde 30 bin paket gümrük kaçağı sigara ele geçirildi.

Şanlıurfa'da 30 bin paket kaçak sigara ele geçirildi
24.05.2020 15:45 | Son Güncelleme: 24.05.2020 15:45

Şanlıurfa'nın Harran ilçesinde 30 bin paket gümrük kaçağı sigara ele geçirildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kent genelinde yürüttüğü sigara ve tütün kaçakçılığıyla mücadele kapsamında Harran'da durumundan şüphelendiği bir aracı durdurdu.

Araçta yapılan aramada, özel yapılmış bölmelere gizlenmiş vaziyette 30 bin gümrük kaçağı sigara ele geçirildi.

Olayla ilgili M.D ve M.D. hakkında işlem yapıldı.

Kaynak: AA

Güncel Manşet

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