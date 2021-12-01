Şanlıurfa'da 3 yıldır aranan cinayet şüphelisi tutuklandı - Haberler
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Şanlıurfa'da 3 yıldır aranan cinayet şüphelisi tutuklandı

AA / Cuma Sarı - Haberler | Güncel
Şanlıurfa'da 3 yıldır aranan cinayet şüphelisi tutuklandı

Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde bir kişinin öldürülmesiyle ilgili 3 yıldır aranan cinayet şüphelisi tutuklandı.

ŞANLIURFA (AA) - Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde bir kişinin öldürülmesiyle ilgili 3 yıldır aranan cinayet şüphelisi tutuklandı.

Siverek İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro ekipleri, Güney Mahallesi'nde 2018 yılında çıkan kavgada hayatını kaybeden Şaban L'nin ölümüyle ilgili olarak aranan Nurettin L'nin ilçe kırsalında saklandığı bilgisine ulaştı.

Ekiplerce Savucak Mahallesi'ne düzenlenen operasyonda 3 yıldır aranan Nurettin L. gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Nurettin L. çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

Şanlıurfa'da 3 yıldır aranan cinayet şüphelisi tutuklandı

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AA / Cuma Sarı - Son Dakika Haberleri

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