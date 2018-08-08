Şanlıurfa'da 3 Terörist Yakalandı

Şanlıurfa'nın Suruç ilçesinde Suriye sınırını geçmeye çalışan 3 terörist yakalandı. Edinilen bilgiye göre, Şanlıurfa İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Suruç ilçesinde sınırı geçmeye çalışan PKK/PYD-YPG terör örgütü üyesi 3 teröristi yakaladı. Gözaltına alınan A.Ö., E.T. ve E.B. çıkarıldıkları mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

(İHA)