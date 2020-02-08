Şanlıurfa'da 3 terörist teslim oldu
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Şanlıurfa'da 3 terörist teslim oldu

Şanlıurfa'nın Suruç ilçesinde, terör örgütü PKK/YPG'li 3 terörist, güvenlik güçlerine teslim oldu.

08.02.2020 09:00 | Son Güncelleme: 08.02.2020 09:00
Şanlıurfa'da 3 terörist teslim oldu

'nın Suruç ilçesinde, terör örgütü PKK/YPG'li 3 terörist, güvenlik güçlerine teslim oldu.

Edinilen bilgiye göre, Suriye'nin Aynel Arab (Kobani) bölgesinden kaçan 3 terör örgütü PYD/YPG'li terörist, sınırı geçerek Suruç'taki hudut karakoluna geldi. Burada güvenlik güçlerine teslim olan teröristler, sağlık kontrolünün ardından Suruç İlçe Jandarma Komutanlığına götürüldü.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

(İHA)

Kaynak: İHA
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