Şanlıurfa'da 3 terörist teslim oldu
Haberler » 3. Sayfa » Şanlıurfa'da 3 terörist teslim oldu - Haberler

Şanlıurfa'da 3 terörist teslim oldu

Şanlıurfa'nın Suruç ilçesinde, terör örgütü PKK/YPG'li 3 terörist, güvenlik güçlerine teslim oldu.

08.02.2020 01:08 | Son Güncelleme: 08.02.2020 01:08
Şanlıurfa'da 3 terörist teslim oldu

'nın Suruç ilçesinde, terör örgütü PKK/YPG'li 3 terörist, güvenlik güçlerine teslim oldu.


Edinilen bilgiye göre, Suriye'nin Aynel Arab (Kobani) bölgesinden kaçan 3 terör örgütü PYD/YPG'li terörist, sınırı geçerek Suruç'taki hudut karakoluna geldi. Burada güvenlik güçlerine teslim olan teröristler, sağlık kontrolünün ardından Suruç İlçe Jandarma Komutanlığına götürüldü.


Olayla ilgili soruşturma sürüyor. - ŞANLIURFA

Kaynak: İHA
Haberler.com Google NewsTakip Et Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder Instagram SayfasıTakip Et
HABER YORUMLARI
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler