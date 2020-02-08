Şanlıurfa'da 3 PKK/YPG'li terörist teslim oldu
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Şanlıurfa'da 3 PKK/YPG'li terörist teslim oldu

Şanlıurfa'nın Suruç ilçesinde, PKK/YPG'li 3 terörist, güvenlik güçlerine teslim oldu.

08.02.2020 00:22 | Son Güncelleme: 08.02.2020 00:22
Şanlıurfa'da 3 PKK/YPG'li terörist teslim oldu

'nın Suruç ilçesinde, PKK/YPG'li 3 terörist, güvenlik güçlerine teslim oldu.

Güvenlik kaynaklarından alınan bilgilere göre, 'nin Aynel Arab (Kobani) bölgesinden kaçan 3 terörist, sınırı geçerek Suruç'taki hudut karakoluna geldi.

Teslim olan teröristler, sağlık kontrolünün ardından İlçe Jandarma Komutanlığına götürüldü.

Kaynak: AA
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