Şanlıurfa'da 3 otomobilin karıştığı trafik kazasında 1 kişi öldü

Şanlıurfa'da 3 otomobilin karıştığı trafik kazasında 1 kişi yaşamını yitirdi, 3 kişi yaralandı.

Şanlıurfa'da 3 otomobilin karıştığı trafik kazasında 1 kişi yaşamını yitirdi, 3 kişi yaralandı.

Emir Urtekin idaresindeki 63 NB 400 plakalı otomobil, Şanlıurfa-Akçakale kara yolunun 10. kilometresinde İsa Çetindağ yönetimindeki 26 AP 103 plakalı otomobille çarpıştı.

Bu sırada yoldan geçen Casım Baykuş'un kullandığı 63 M 0520 plakalı otomobil de 26 AP 103 plakalı otomobile çarptı.

Kazada sürücülerden Urtekin ve Çetindağ ile araçlardaki İbrahim Urtekin ve Hasan Çetindağ yaralandı.

112 Acil Sağlık ekiplerince Şanlıurfa Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan yaralılardan İbrahim Urtekin, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Yaralılardan İsa Çetindağ'ın da durumunun ağır olduğu öğrenildi.

Kaza nedeniyle trafiğin kontrollü olarak sağlandığı kara yolunda araçların çekilmesinin ardından ulaşım normale döndü.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mehmet Fatih Aslan