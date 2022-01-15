Şanlıurfa'da 3 otomobilin çarpıştığı kazada 4 kişi yaralandı
Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde 3 otomobilin çarpışması sonucu 4 kişi yaralandı.
ŞANLIURFA (AA) - Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde 3 otomobilin çarpışması sonucu 4 kişi yaralandı.
Mevlana Celaleddin-i Rumi Bulvarı Gerger Caddesi kavşağında 63 EC 061, 23 FS 310 ile 70 AAZ 297 plakalı otomobiller çarpıştı.
Kazada araçlarda bulunan Hacı (26) ve Merve Sergi (22), Ramazan Kaya (25) ile Hicri Demir (47) yaralandı.
Yaralılar, 112 Acil Servis ekiplerince Siverek Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Yaralılardan hayati tehlikesi bulunan Merve Sergi, kent merkezine sevk edildi.
AA / Cuma Sarı - Son Dakika Haberleri
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