Şanlıurfa'da 3 milyon 40 bin 330 dekar tarım arazisi sulanacak

Devlet Su İşleri (DSİ) Genel Müdürlüğü, Şanlıurfa'da toplam 3 milyon 40 bin 330 dekar tarım arazisinde yapılacak sulu tarım ile ülke ekonomisine 2 milyar 973 milyon 443 bin lira katkı sağlanmasının hedeflendiğini bildirdi.

Devlet Su İşleri (DSİ) Genel Müdürlüğü, Şanlıurfa'da toplam 3 milyon 40 bin 330 dekar tarım arazisinde yapılacak sulu tarım ile ülke ekonomisine 2 milyar 973 milyon 443 bin lira katkı sağlanmasının hedeflendiğini bildirdi.

???????DSİ'den yapılan yazılı açıklamada görüşlerine yer verilen DSİ Genel Müdürü Kaya Yıldız, DSİ'nin ülkenin su kaynaklarının korunması, yönetilmesi, geliştirilmesi ve gelecek nesillere eksiksiz olarak aktarılması maksadıyla projeler üreten Türkiye'nin en büyük yatırımcı kuruluşlarından birisi olduğunu ifade etti.

Bu kapsamda bölgesel kalkınma projeleri olan GAP ve KOP başta olmak üzere özellikle sulama yatırımlarını hızlandırarak verimli toprakların bereketine bereket katmak için çalıştıklarını kaydeden Yıldız, şöyle devam etti:

"DSİ olarak modern sulama projelerini geliştirerek uygulamaya koymaktayız. Modern sulama ile tarımda sağlanan verim artışları, üretim deseninin çeşitlenmesi, çiftçi gelirlerinde doğrudan ve dolaylı artışa neden oluyor. Bu durum bir yandan kırsal kalkınmanın hedeflerinden olan yoksulluğun azaltılması amacına hizmet ederken bir taraftan da yaşam standardını yükseltmektedir. Bu kapsamda Şanlıurfa'da 7 Nisan 2021 tarihinde sulama sezonu açıldı. Şanlıurfa ilimizde toplam 3 milyon 40 bin 330 dekar tarım arazisinde yapılacak sulu tarım ile birlikte 2021 yılı birim fiyatları ile ülkemiz ekonomisine 2 milyar 973 milyon 443 bin lira katkı sağlanması hedefleniyor."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Müslüm Etgü