Şanlıurfa'da 3 mahalle ile 37 bina karantinaya alındı ŞANLIURFA'da, koronavirüs tedbirleri kapsamında 3 mahalle ve 37 bina karantinaya alındı.

ŞANLIURFA'da, koronavirüs tedbirleri kapsamında 3 mahalle ve 37 bina karantinaya alındı.

Kent merkezi ve ilçelerde yaşayan bazı vatandaşların Kovid-19 test sonuçları pozitif çıktı. Bunun üzerine İl Hıfzıssıhha Kurulu, Karaköprü ilçesinde 7 bina, Haliliye ilçesinde 1 mahalle ile 7 bina, Eyyübiye ilçesinde 4 bina, Hilvan ilçesinde 1 mahalle ile 1 bina, Siverek ilçesinde 2 bina, Suruç ilçesinde 6 bina, Viranşehir ilçesinde 1 mahalle ile 7 binanın 14 gün süreyle karantinaya alınması kararlaştırıldı. Bu arada, kent merkezi ve ilçelerde 1 mahalle, 1 sokak ve 9 binadaki karantina uygulamasına son verildi.

Kaynak: DHA