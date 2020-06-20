Şanlıurfa'da 3 mahalle ile 37 bina karantinaya alındı Şanlıurfa'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında 3 mahalle ile 37 binada karantina uygulaması başlatıldı.

Şanlıurfa'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında 3 mahalle ile 37 binada karantina uygulaması başlatıldı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, kent merkezi ve ilçelerinde bazı vatandaşların Kovid-19 test sonuçları pozitif çıktı.

Bunun üzerine İl Hıfzıssıhha Kurulunca salgınla mücadele kapsamında yeni kararlar alındı.

Bu kapsamda, Haliliye ilçesinde Mağaracık Mahallesi, Hilvan ilçesinde Ovacık Mahallesi, Viranşehir ilçesinde Sayoba Mahallesi ile Viranşehir'de 9, Haliliye'de 7, Karaköprü'de 7, Suruç'da 6, Eyyübiye'de 4, Siverek'te 2, Hilvan'da 1, Birecik ilçesinde 1 binanın 14 gün karantinaya alınması kararlaştırıldı.

Öte yandan, kent merkezi ve ilçelerindeki 1 mahalle ile 1 sokak ve 9 binada uygulanan karantina da sona erdirildi.

Kaynak: AA