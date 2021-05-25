Şanlıurfa'da 3 kişinin öldüğü silahlı kavgaya ilişkin 4 kişi tutuklandı
Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde 3 kişinin öldüğü 6 kişinin de yaralandığı silahlı kavgaya ilişkin 4 zanlı tutuklandı.
Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde 3 kişinin öldüğü 6 kişinin de yaralandığı silahlı kavgaya ilişkin 4 zanlı tutuklandı.
Siverek ilçesinde önceki gün çıkan silahlı kavganın ardından operasyonla yakalanan firari şüpheliler A.D, M.D, B.D. ve H.D'nin İlçe Jandarma Komutanlığındaki işlemleri tamamlandı.
Şüpheliler, Siverek Devlet Hastanesinde sağlık raporu alındıktan sonra geniş güvenlik önlemleri altında Siverek Adalet Sarayına getirildi.
Savcılık ifadeleri alınarak mahkemeye sevk edilen şüpheliler, tutuklandı.
Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde husumetli iki aile arasında 22 Mayıs Cumartesi günü çıkan silahlı kavgada 3 kişi ölmüş, 6 kişi yaralanmıştı. Olayla ilgili dün silahlı kavganın firari 4 zanlısı operasyonla yakalamıştı.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Cuma Sarı