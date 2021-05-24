Şanlıurfa'da 3 kişinin öldüğü, 6 kişinin yaralandığı kavganın 4 firari şüphelisi yakalandı
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Şanlıurfa'da 3 kişinin öldüğü, 6 kişinin yaralandığı kavganın 4 firari şüphelisi yakalandı

Şanlıurfa'da 3 kişinin öldüğü, 6 kişinin yaralandığı kavganın 4 firari şüphelisi yakalandı
Anadolu Ajansı / Rauf Maltaş - Haberler | Güncel

Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde önceki gün çıkan 3 kişinin öldüğü 6 kişinin de yaralandığı silahlı kavganın firari 4 zanlısı operasyonla yakalandı.

Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde önceki gün çıkan 3 kişinin öldüğü 6 kişinin de yaralandığı silahlı kavganın firari 4 zanlısı operasyonla yakalandı.

Şanlıurfa Valiliğinden yapılan açıklamaya göre, Siverek ilçesinde önceki gün çıkan silahlı kavganın firari şüphelileri A.D, M.D, B.D. ve H.D'nin yakalanması için operasyon başlatıldı.

Şüphelilerin Suriye'ye kaçacaklarına ilişkin istihbarat alan ekipler, yürüttükleri takip sonucu 4 kişiyi Şanlıurfa- Diyarbakır kara yolunda bir aracın içerisinde yanlarındaki kalaşnikof tüfekle yakaladı.

Gözaltına alınan şüpheliler, sağlık kontrolünün ardından sorguya alındı.

Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde husumetli aileler arasındaki 22 Mayıs Cumartesi günü çıkan silahlı kavgada 3 kişi ölmüş, 6 kişi yaralanmıştı.

Şanlıurfa'da 3 kişinin öldüğü, 6 kişinin yaralandığı kavganın 4 firari şüphelisi yakalandı
Şanlıurfa'da 3 kişinin öldüğü, 6 kişinin yaralandığı kavganın 4 firari şüphelisi yakalandı
Şanlıurfa'da 3 kişinin öldüğü, 6 kişinin yaralandığı kavganın 4 firari şüphelisi yakalandı
Şanlıurfa'da 3 kişinin öldüğü, 6 kişinin yaralandığı kavganın 4 firari şüphelisi yakalandı

Kaynak: Anadolu Ajansı / Rauf Maltaş

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