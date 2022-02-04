Şanlıurfa'da 3 kişilik hırsızlık çetesi çökertildi - Haberler
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Şanlıurfa'da 3 kişilik hırsızlık çetesi çökertildi

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Şanlıurfa'da 3 kişilik hırsızlık çetesi çökertildi

Şanlıurfa'da merkezse bağlı mahallelerde araçların içeresinden parçalarını çalan 3 kişilik çete çökertildi.

Şanlıurfa'da merkezse bağlı mahallelerde araçların içeresinden parçalarını çalan 3 kişilik çete çökertildi.

Şanlıurfa İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince yapılan operasyonla yakalanarak gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından şahıslar adliyeye sevk edildi.

Edinilen bilgiye göre, Şanlıurfa'da yaklaşık 10 aracın içerisinden akülerini çalan 3 hırsız şüphelisi, Şanlıurfa İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Oto Hırsızlık Büro ekipleri tarafından yakalandı. Şahıslar emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Olayla ilgili soruşturma devam ediyor. - ŞANLIURFA

Şanlıurfa'da 3 kişilik hırsızlık çetesi çökertildi

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa

Emniyet Müdürlüğü, Hırsızlık, Şanlıurfa, 3. Sayfa, Haber

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