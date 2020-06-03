Şanlıurfa'da 3 kilo metamfetamin ele geçirildi Şanlıurfa İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından durdurulan bir yolcu minibüsünde 3 kilogram metamfetamin maddesi ele geçirildi.

Şanlıurfa İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından durdurulan bir yolcu minibüsünde 3 kilogram metamfetamin maddesi ele geçirildi.

Edinilen bilgiye göre, Şanlıurfa İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Şube Müdürlüğü ekipleri durdurdukları bir yolcu minibüsünde arama yaptı. Yapılan aramada 6 parça halinde paketlenmiş 3 kilogram metamfetamin maddesi ele geçirildi. Olayla ilgili gözaltına alınan 1 şahıs çıkarıldığı mahkeme tarafından 'Uyuşturucu Madde Ticareti Yapma' suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. - ŞANLIURFA

Kaynak: İHA