Şanlıurfa'da 3 DEAŞ'lı terörist tutuklandı

ŞANLIURFA'da, terör örgütü DEAŞ'a yönelik düzenlenen operasyonda 2'si örgüt yöneticisi pozisyonunda, 3 kişi tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ile MİT Bölge Başkanlığı ekiplerince DEAŞ terör örgütüne yönelik düzenlenen operasyona 2'si örgüt içinde kilit konumda bulunan 3 kişi yakalandı. Emniyetteki sorgularında Suriye uyruklu ismi açıklanmayan teröristlerden birinin örgütün kuruluşunda yer aldığı ve kısa süre öncesine kadar örgütte sorumlu düzeyde faaliyet gösterdiği saptandı. Teröristlerin son olarak Barış Pınarı Harekatı bölgesinden Türkiye'ye illegal geçişleri organize ettiği de ortaya çıktı.Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen DEAŞ'lı teröristler, tutuklanarak cezaevine konuldu.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Ali LEYLAK