Şanlıurfa'da 3 binadaki karantina uygulaması sona erdi
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Şanlıurfa'da 3 binadaki karantina uygulaması sona erdi

Şanlıurfa'da 3 binadaki karantina uygulaması sona erdi
02.05.2020 18:34 | Son Güncelleme: 02.05.2020 18:34

Şanlıurfa'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında 3 binada uygulanan karantinanın sona ermesine karar verildi.

Şanlıurfa'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında 3 binada uygulanan karantinanın sona ermesine karar verildi.

Valilikten yapılan yazılı açıklamada, Karaköprü ilçesinin Akpıyar ve Karşıyaka mahallerinde bulunan 2 bina ile Bozova ilçesinin Yavuz Selim Mahallesi'ndeki bir binanın 14 gün karantinaya alındığı hatırlatıldı.

Açıklamada, Kovid-19 hastalarının adresten ayrılması ve yeni pozitif vakanın tespit edilmemesi üzerine binalardaki karantina tedbirinin sona erdiği kaydedildi.

Kaynak: AA

Güncel Manşet

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