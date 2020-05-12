Şanlıurfa'da 3 bina karantinaya alındı Şanlıurfa'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında 3 bina karantinaya alındı.

Şanlıurfa'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında 3 bina karantinaya alındı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, Siverek ilçesi Şirinkuyu, Kale ve Yenişehir mahallelerinde oturan birer kişinin Kovid-19 test sonuçları pozitif çıktı.

Bunun üzerine İl Hıfzısıhha Kurulunca, salgınla mücadele kapsamında yeni tedbirler alındı.

Bu kişilerin yaşadığı 3 binada 14 gün karantina tedbiri uygulanmasına karar verildi.

Kaynak: AA