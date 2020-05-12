Şanlıurfa'da 3 bina karantinaya alındı
Şanlıurfa'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında 3 bina karantinaya alındı.
12.05.2020 22:00 | Son Güncelleme: 12.05.2020 22:00
Şanlıurfa'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında 3 bina karantinaya alındı.
Valilikten yapılan açıklamaya göre, Siverek ilçesi Şirinkuyu, Kale ve Yenişehir mahallelerinde oturan birer kişinin Kovid-19 test sonuçları pozitif çıktı.
Bunun üzerine İl Hıfzısıhha Kurulunca, salgınla mücadele kapsamında yeni tedbirler alındı.
Bu kişilerin yaşadığı 3 binada 14 gün karantina tedbiri uygulanmasına karar verildi.
Kaynak: AA